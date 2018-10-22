В Черновцах умер ребенок от опасной инфекции

В Черновцах от менингококковой инфекции умер третьеклассник в понедельник, 22 октября.

Об этом пишет местное издание "Черновицкий луч".

Читайте также: Менингококковая инфекция: симптомы, диагностика, вакцинация

Ребенок учился в школе №42. Этот случай подтвердили в ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины".

Руководительница ведомства Наталья Гопко отметила, что у мальчика был стремительный ход заболевания.

Издание информирует, что мальчик в пятницу, 19 октября, пришел в школу и хорошо себя чувствовал.

Чем опасна менингококковая инфекция? Острое инфекционное антропонозное заболевание, вызываемое менингококком, передается воздушно-капельным путем. Переносчиками болезни являются здоровые люди. При неблагоприятном течении болезни может возникнуть кровоизлияние в полость внутренних органов, а это приведет к смерти.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.