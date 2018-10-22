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      В Черновцах умер ребенок от опасной инфекции

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      В Черновцах умер ребенок от менингококковой инфекции
      В Черновцах умер ребенок от менингококковой инфекции / sciencing.com

      В Черновцах от менингококковой инфекции умер третьеклассник в понедельник, 22 октября.

      Об этом пишет местное издание "Черновицкий луч".

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      Ребенок учился в школе №42. Этот случай подтвердили в ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины".

      Руководительница ведомства Наталья Гопко отметила, что у мальчика был стремительный ход заболевания.

      Издание информирует, что мальчик в пятницу, 19 октября, пришел в школу и хорошо себя чувствовал.

      Чем опасна менингококковая инфекция? Острое инфекционное антропонозное заболевание, вызываемое менингококком, передается воздушно-капельным путем. Переносчиками болезни являются здоровые люди. При неблагоприятном течении болезни может возникнуть кровоизлияние в полость внутренних органов, а это приведет к смерти.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Министерство здравоохранения Украины Медицина Дети и несовершеннолетние Инфекция
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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