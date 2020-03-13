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      В Черновцах в больницу госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус

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      В инфекционное отделение областной больницы Черновцов с подозрением на коронавирус госпитализировали уже 6 человек. Еще одна женщина была доставлена в больницу сегодня.

      Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

      Важно В Украине зафиксировали еще два случая коронавируса: что известно о больных

      По данным администрации, женщина вернулась из Италии домой 8 марта.

      В инфекционном отделении сейчас находится жена буковинца, у которого 12 марта диагностировали коронавирус. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания.

      Что известно о коронавирусе в Украине

      • Всего в Украине подтверждено 3 случая коронавирусной инфекции. Два случая в Черновицкой области, еще один – в Радомышле на Житомирщине.
      • Первым заболел мужчина из Черновцов, который вернулся из Италии. Затем в Польше заразилась 70-летняя женщина из Радомышля, а второй мужчина из Черновцов подцепил болезнь от жены, которая вернулась из Италии.
      • По словам главы МВД Арсена Авакова, на территории оккупированной Горловки зафиксировали 12 случаев коронавируса.
      • С подозрением на коронавирус госпитализировали в больницу мужчину со Львовщины, который вернулся из Италии. Также жительницу Запорожья, которая недавно вернулась из Италии с признаками заболевания.
      • 12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.
      • Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступила более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. К концу недели должны довезти еще 5 тысяч.
      • По состоянию на вечер 12 марта в целом в мире коронавирусом заболели 127 863 человек, а умерли от болезни 4 718 человек. Число тех, кто выздоровел, составляет 68 310.
      • 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала коронавирус глобальной пандемией.


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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости Здоровье Новости Черновцов
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