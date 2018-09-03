В честь Маккейна: Порошенко хочет переименовать киевскую улицу

Президент Украины Петр Порошенко предлагает переименовать в Киеве улицу Ивана Кудри в честь американского сенатора Джона Маккейна, который поддерживал Украину.

Об этом сообщила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко, информирует "Интерфакс-Украина".

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"Президент обращается и просит все фракции поддержать обращение к горсовету Киева о переименовании улицы Ивана Кудри – чекиста, оперативника, который действовал против украинского национального освободительного движения, – в честь сенатора Джона Маккейна", – сказала Луценко.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна. Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором.