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      В Чикаго закрыли океанариум для посетителей, а пингвинов выпустили из вольеров: курьезные видео

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      Океанариум Шедда закрылся для посетителей из-за коронавируса. Работники выпустили из вольеров двух пингвинов Эдварда и Энни. Теперь они свободно гуляют по территории океанариума.

      Работники делятся приключениями пингвинов в твиттере и инстаграме.

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      Волонтеры уверяют, что не оставляют животных без присмотра. Тем более, что у пингвинов на следующей неделе начнется брачный сезон, который океанариум также планирует освещать онлайн.

      Эдвард и Энни любят знакомиться с другими обитателями океанариума.

      Пингвины порой просто любуются архитектурой здания.

      Не могут пингвины пропустить и такие популярные праздники, как День святого Патрика, который празднуют 17 марта.

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      • В США известно о более, чем 2 500 случаях заражения коронавирусом.
      • 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
      • Закрыли парк развлечений возле Universal Studios в Голливуде.
      • В Калифорнии закрыли известный Диснейленд.
      • Из-за того, что в Нью-Йорке зафиксировали 95 случаев коронавируса, в городе раньше других ввели чрезвычайное положение.
      • США закрыли пассажирское сообщение с ЕС, Великобританией и Ирландией на 30 дней.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Коронавирус Covid-19 Мир животных Курьезные новости
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