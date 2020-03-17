В Чикаго закрыли океанариум для посетителей, а пингвинов выпустили из вольеров: курьезные видео

Океанариум Шедда закрылся для посетителей из-за коронавируса. Работники выпустили из вольеров двух пингвинов Эдварда и Энни. Теперь они свободно гуляют по территории океанариума.

Работники делятся приключениями пингвинов в твиттере и инстаграме.

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Волонтеры уверяют, что не оставляют животных без присмотра. Тем более, что у пингвинов на следующей неделе начнется брачный сезон, который океанариум также планирует освещать онлайн.

Эдвард и Энни любят знакомиться с другими обитателями океанариума.

Penguins in the Amazon?!



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

Пингвины порой просто любуются архитектурой здания.

The adventure continues!

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Не могут пингвины пропустить и такие популярные праздники, как День святого Патрика, который празднуют 17 марта.

It's a #StPatricksDay penguin party! While we can't go out & party, the animals can! Our caretakers are committed to providing enriching activities (like edible shamrocks) for the animals with or without guests here to see it. Check in throughout the day to see more! pic.twitter.com/Xz1bXd2zk0 — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 17, 2020

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