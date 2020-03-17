В Чикаго закрыли океанариум для посетителей, а пингвинов выпустили из вольеров: курьезные видео
Океанариум Шедда закрылся для посетителей из-за коронавируса. Работники выпустили из вольеров двух пингвинов Эдварда и Энни. Теперь они свободно гуляют по территории океанариума.
Работники делятся приключениями пингвинов в твиттере и инстаграме.
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Волонтеры уверяют, что не оставляют животных без присмотра. Тем более, что у пингвинов на следующей неделе начнется брачный сезон, который океанариум также планирует освещать онлайн.
Эдвард и Энни любят знакомиться с другими обитателями океанариума.
Пингвины порой просто любуются архитектурой здания.
Не могут пингвины пропустить и такие популярные праздники, как День святого Патрика, который празднуют 17 марта.
Что известно о коронавирусе в США
- В США известно о более, чем 2 500 случаях заражения коронавирусом.
- 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
- Закрыли парк развлечений возле Universal Studios в Голливуде.
- В Калифорнии закрыли известный Диснейленд.
- Из-за того, что в Нью-Йорке зафиксировали 95 случаев коронавируса, в городе раньше других ввели чрезвычайное положение.
- США закрыли пассажирское сообщение с ЕС, Великобританией и Ирландией на 30 дней.
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