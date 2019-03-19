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      В ЦИК объяснили, почему увеличили количество бюллетеней для первого тура выборов президента

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      Почему ЦИК увеличила количество бюллетеней для первого тура выборов президента Украины
      Почему ЦИК увеличила количество бюллетеней для первого тура выборов президента Украины / Фото из открытых источников

      В Центральной избирательной комиссии объяснили изменение количества бюллетеней между первым и вторым турами выборов президента Украины. Так, для первого тура подготовят 30,44 миллиона бюллетеней, а для второго – 29,92 миллиона. А раньше планировали напечатать одинаковое количество бюллетеней на оба тура.

      Для выборов президента Украины ЦИК заказала изготовление 60 миллионов 360 тысяч избирательных бюллетеней. А изменения в распределении бюллетеней связаны с тем, что прогнозируемое в 2018 году количество избирателей не учитывало целый ряд факторов, объяснил в комментарии изданию "Левый берег" заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

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      При формировании бюджета на выборы президента прошлый состав ЦИК рассчитал число бюллетеней только как прогнозируемое количество по состоянию на 30 июня 2018 года. Это количество высчитывают, измеряя среднее ежемесячное изменение количества избирателей в каждой области Украины, в Киеве и зарубежном избирательном округе с 20 января 2010 года по 20 июня 2018 года включительно. Соответственно, прогнозируемое количество избирателей составило 30 миллионов 28 тысяч 913 человек, напомнил заместитель председателя ЦИК.

      В декабре 2018 года началась подготовка к печати бюллетеней. Минимальная продолжительность тендерных процедур составляет 45 суток. Именно поэтому ЦИК была вынуждена заключить договор на печать бюллетеней на первый и второй туры выборов. При этом в договоре с "Полиграфкомбинат "Украина" говорится о том, что сумма и количество бюллетеней могут быть уменьшены. Это произойдет, если заказчик не решит провести повторное голосование. Поэтому, если второго тура выборов не будет, то и бюллетени не будут печататься.

      Напечатать сейчас бюллетени во второй тур выборов невозможно, поскольку неизвестно, кто победит в первом, добавил представитель ЦИК.

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      Кроме этого, мы не можем в любой момент допечатать бюллетени, ЦИК ограничена в этом законом "О государственных закупках". В этой редакции для выборов он не пригоден,
      – пояснил Радченко.

      На количество бюллетеней повлияло создание специальных избирательных участков для военных и определение перечня временно оккупированных территорий, где выборы не состоятся.

      "Совсем недавно по представлению Министерства обороны созданы избирательные участки для военных, находящихся в зоне проведения ООС в Донецкой и Луганской областях. Количество избирателей там составит около 47 тысяч. О них мы не знали раньше", – пояснил Радченко.

      Специальные избирательные участки образуются и в больницах. О количестве избирателей там комиссия узнает только после информирования от руководства медучреждений. На практике – это за 4 дня до голосования.

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      ЦИК также должна учитывать, что члены избирательного участка (39 человек на каждом участке) будут голосовать на этом же участке. Так, на 30 тысячах участков будут работать более миллиона членов избирательных комиссий. А бюллетени печатаются раньше, чем формируются участковые избирательные комиссии.

      ЦИК увеличила количество бюллетеней на 215 тысяч 789, добавил Радченко. На каждый участок должны привезти на 0,5% больше бюллетеней от числа избирателей на отдельном участке с учетом кратности размещения бюллетеня на полиграфическом листе.

      Каким будет бюллетень на президентских выборах?
      Согласно постановлению ЦИК, текст бюллетеня будет напечатан только с одной стороны, государственным языком на одном листе размером 200 на 800 миллиметров песочного цвета с несколькими степенями защиты. На бюллетене будет полностью указана фамилия, имя и отчество кандидата и его краткая биографическая справка. Галочку избиратели будут ставить слева напротив фамилии.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 Канал
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