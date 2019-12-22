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      В ЦИК подвели первые итоги выборов в Объединенные территориальные общины

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      В Украине состоялись выборы в ОТГ: первые результаты / 24 канал

      22 декабря с 8 до 20 часов в Украине проходило голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов объединенных территориальных общин. Также украинцы выбирали соответствующих сельских, поселковых и городских председателей.

      Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, в течение дня явка колебалась от 4,4% до 54%.

      Советуем ознакомиться! Выборы в объединенные территориальные общины: где зафиксировали нарушения

      По состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные общины:

      • Кировоградская область (в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района явка избирателей составила 35%);
      • Полтавская область (в Зиньковской городской ОТО Зиньковского района и Петровской сельской ОТО Чутовского района – по 35%);
      • Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – 33,7%);
      • Донецкая область (в Криворожской сельской ОТО Добропольского района – 32%);
      • Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района – 32%).

      Зато самой низкой явка избирателей была в таких ОТО:

      • Закарпатская область (в Довжанской сельской ОТО Иршавского района – 4,4%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – 4,5%, в Косоньской сельской ОТО Береговского района – 5,6%);
      • Ивано-Франковская область (в Пидгайчиковской сельской ОТО Коломыйского района – 7,25%, в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 7,25%);
      • Волынская область (в Сошичненской сельской ОТО Камень-Каширского района – 8%).

      В Центризбиркоме подчеркивают, что по состоянию на 15:00 показатели во всех регионах существенно выросли.

      Теперь лидерами по явке избирателей стали:

      • Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54%);
      • Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района – 54%, в Сахновецкой сельской ОТО Староконстантиновского района – 53,3%);
      • Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района – 51%, в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района – 50%);
      • Волынская область (в Доросинивской сельской ОТО Рожищенского района – 52%);
      • Винницкая область (в Махнивской сельской ОТО Козятинского района – 50%).

      А меньше всего людей голосовало в:

      • Закарпатская область (в Косоньской сельской ОТО Береговского района – 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – 19,7%, в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района – 17,1%);
      • Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 16,44%);
      • Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района – 23,4%).

      Обратите внимание! Местные выборы 2020: в "Слуге народа" объяснили особенности формата

      Заметим, что результаты голосования на выборах в ОТО обещают объявить сразу после нового года – 1 января.

      Что известно об ОТО в Украине

      • Объединенная территориальная община – добровольное объединение жителей нескольких сел, поселков или городов в один административный центр.
      • Создание ОТО в Украине стало возможным благодаря реформе децентрализации.
      • В течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 30 июня 2019 года, первые местные выборы провели в 896 объединенных территориальных общинах.
      • После проведения выборов 22 декабря и 29 декабря 2019 года общее количество ОТО, в которых прошли первые местные выборы, составит 988.
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      Теги: Местные выборы 2020 Результаты выборов президента 2019 День виборов ЦИК Новости политики Новости Украины
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