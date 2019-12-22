В ЦИК подвели первые итоги выборов в Объединенные территориальные общины
22 декабря с 8 до 20 часов в Украине проходило голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов объединенных территориальных общин. Также украинцы выбирали соответствующих сельских, поселковых и городских председателей.
Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, в течение дня явка колебалась от 4,4% до 54%.
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По состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные общины:
- Кировоградская область (в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района явка избирателей составила 35%);
- Полтавская область (в Зиньковской городской ОТО Зиньковского района и Петровской сельской ОТО Чутовского района – по 35%);
- Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – 33,7%);
- Донецкая область (в Криворожской сельской ОТО Добропольского района – 32%);
- Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района – 32%).
Зато самой низкой явка избирателей была в таких ОТО:
- Закарпатская область (в Довжанской сельской ОТО Иршавского района – 4,4%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – 4,5%, в Косоньской сельской ОТО Береговского района – 5,6%);
- Ивано-Франковская область (в Пидгайчиковской сельской ОТО Коломыйского района – 7,25%, в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 7,25%);
- Волынская область (в Сошичненской сельской ОТО Камень-Каширского района – 8%).
В Центризбиркоме подчеркивают, что по состоянию на 15:00 показатели во всех регионах существенно выросли.
Теперь лидерами по явке избирателей стали:
- Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54%);
- Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района – 54%, в Сахновецкой сельской ОТО Староконстантиновского района – 53,3%);
- Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района – 51%, в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района – 50%);
- Волынская область (в Доросинивской сельской ОТО Рожищенского района – 52%);
- Винницкая область (в Махнивской сельской ОТО Козятинского района – 50%).
А меньше всего людей голосовало в:
- Закарпатская область (в Косоньской сельской ОТО Береговского района – 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – 19,7%, в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района – 17,1%);
- Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 16,44%);
- Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района – 23,4%).
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Заметим, что результаты голосования на выборах в ОТО обещают объявить сразу после нового года – 1 января.
Что известно об ОТО в Украине
- Объединенная территориальная община – добровольное объединение жителей нескольких сел, поселков или городов в один административный центр.
- Создание ОТО в Украине стало возможным благодаря реформе децентрализации.
- В течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 30 июня 2019 года, первые местные выборы провели в 896 объединенных территориальных общинах.
- После проведения выборов 22 декабря и 29 декабря 2019 года общее количество ОТО, в которых прошли первые местные выборы, составит 988.