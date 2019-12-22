В ЦИК подвели первые итоги выборов в Объединенные территориальные общины

22 декабря с 8 до 20 часов в Украине проходило голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов объединенных территориальных общин. Также украинцы выбирали соответствующих сельских, поселковых и городских председателей.

Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, в течение дня явка колебалась от 4,4% до 54%.

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По состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные общины:

Кировоградская область (в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района явка избирателей составила 35% );

(в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района явка избирателей составила ); Полтавская область (в Зиньковской городской ОТО Зиньковского района и Петровской сельской ОТО Чутовского района – по 35%);

(в Зиньковской городской ОТО Зиньковского района и Петровской сельской ОТО Чутовского района – по 35%); Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – 33,7% );

(в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – ); Донецкая область (в Криворожской сельской ОТО Добропольского района – 32% );

(в Криворожской сельской ОТО Добропольского района – ); Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района – 32%).

Зато самой низкой явка избирателей была в таких ОТО:

Закарпатская область (в Довжанской сельской ОТО Иршавского района – 4,4% , в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – 4,5% , в Косоньской сельской ОТО Береговского района – 5,6% );

(в Довжанской сельской ОТО Иршавского района – , в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – , в Косоньской сельской ОТО Береговского района – ); Ивано-Франковская область (в Пидгайчиковской сельской ОТО Коломыйского района – 7,25% , в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 7,25% );

(в Пидгайчиковской сельской ОТО Коломыйского района – , в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – ); Волынская область (в Сошичненской сельской ОТО Камень-Каширского района – 8%).

В Центризбиркоме подчеркивают, что по состоянию на 15:00 показатели во всех регионах существенно выросли.

Теперь лидерами по явке избирателей стали:

Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54% );

(в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила ); Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района – 54% , в Сахновецкой сельской ОТО Староконстантиновского района – 53,3% );

(в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района – , в Сахновецкой сельской ОТО Староконстантиновского района – ); Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – 53 %, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района – 51% , в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района – 50% );

(в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – %, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района – , в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района – ); Волынская область (в Доросинивской сельской ОТО Рожищенского района – 52% );

(в Доросинивской сельской ОТО Рожищенского района – ); Винницкая область (в Махнивской сельской ОТО Козятинского района – 50%).

А меньше всего людей голосовало в:

Закарпатская область (в Косоньской сельской ОТО Береговского района – 14% , в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – 19,7% , в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района – 17,1% );

(в Косоньской сельской ОТО Береговского района – , в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – , в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района – ); Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 16,44% );

(в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – ); Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района – 23,4%).

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Заметим, что результаты голосования на выборах в ОТО обещают объявить сразу после нового года – 1 января.

Что известно об ОТО в Украине