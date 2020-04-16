В ЦИК рассказали о сложностях в организации местных выборов

В Украине на 25 октября запланировано проведение местных выборов. Основной проблемой в их организации является недостаток финансирования. Деньги ведь на некоторые направления в бюджете не предусмотрели, хотя они и прописаны в Избирательном кодексе. Это прежде всего повлияет на состав членов избирательных комиссий.

О трудностях в организации местных выборов в Украине рассказал председатель ЦИК Олег Диденко.

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По его словам, изменения в Избирательный кодекс предусматривают увеличение расходов на местные выборы. По данным ЦИК, не хватало 97 миллионов гривен.

Когда делался бюджетный запрос и деньги закладывались в размере где-то 2 миллиарда 100 миллионов – это было по старому закону, и соответственно сумма была другая,

– отметил Диденко.

Он подчеркнул, что деньги, которых не хватает, не дадут, потому что финансирование сократили. "Теперь стоит вопрос так: закон предусматривает конкретные направления, которые должны быть профинансированы. Деньги в бюджете на это не предусмотрены", – подчеркнул глава ЦИК.

Диденко также заявил, что законодатель должен определиться, менять ли Избирательный кодекс и предусмотреть, что определенные статьи расходов изменятся. Или же внести изменения в госбюджет и выделить деньги на все направления, которые предусмотрены кодексом.

По мнению Диденко, сокращение финансирования влияет на модернизацию избирательных процессов. Серьезной проблемой остается и нехватка денег на оплату труда членов избирательных комиссий и привлеченных работников. "На эти цели было предусмотрено примерно 1 миллиард 400 миллионов гривен", – пояснил глава ЦИК.

Поэтому возникает вопрос, при таких условиях удастся сформировать участковые комиссии и выполнят ли они свою функцию.

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