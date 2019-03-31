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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦИК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦИК

      Под ЦИК собрались несколько сотен неизвестных молодых людей: кто они и какие требования

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      Под зданием ЦИК собрались нескольких сотен неизвестных людей, которые утверждают, что таким образом хотят наблюдать за выборами.

      Активисты утверждают, что представляют организацию "POTON" из города Харькова. Об этом сообщила корреспондент 24 канала.

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      Ребята утверждают, что приехали чтобы следить за общественным порядком.

      Мы всеукраинская общественная организация. Наши ребята приехали в столицу из Днепра, Одессы, Харькова. Мы хотим, чтобы у нас был порядок в день выборов. Например, сегодня были случаи двух пьяных людей и мы обратились сразу в полицию,
      – пояснил активист общественной организации "POTON" Николай Маслов.

      Большинство из этих ребят утверждают, что не представляют никакой организации и пришли послушать новости.

      "Мы вообще здесь рядом живем. Увидели, что ребята собрались и решили прийти посмотреть, что здесь происходит", – рассказал один из активистов Евгений.

      Активіст
      Активист Евгений

      Эта организация "POTON" известна тем, что она проводит рейды незаконной продажи алкоголя, табака и наркотиков. Говорят, что будут находиться под зданием ЦИК до закрытия избирательных участков, но своих дальнейших действий не рассказывают.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 канал
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