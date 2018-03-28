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В ЦПК заявляют, что Национальный институт рака "раздерибанил" 10 миллионов гривен

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Национальный институт рака
Национальный институт рака "раздерибанил" 10 миллионов гривен, – ЦПК / Фото из открытых источников

Центр противодействия коррупции опубликовал подтверждение, что в конце года Национальный институт рака "раздерибанил" 10 миллионов гривен на автоматизацию в обход системы государственных закупок "Прозорро".

Соответствующее расследование разместили на сайте Центра противодействия коррупции.

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"Недавно Институт Рака решил "автоматизироваться" и закупил услуги и компьютеры в обход Прозорро у связанных между собой компаний на более чем 10 млн грн", – говорится в сообщении ЦПК.

Отмечается, что руководство медучреждения заключило 13 договоров. Из них 7 – с компанией "Деснет" на общую сумму в 3,4 млн гривен, три соглашения – с компанией "Диз Мер" на общую сумму в 3,5 млн грн и с ФЛП Пасечник Е.А. еще на 3 миллиона.

Это классический дерибан, когда закупки "дробятся" на несколько, чтобы не проводить открытые конкурентные торги, а купить товары или услуги напрямую у своих поставщиков. Яркий пример тому закупка на сумму 199 тысяч 990 гривен, когда требуемый порог для проведения тендера составляет 200 тысяч,
– рассказывает Юрий Гермашев, юрист Центра противодействия коррупции.

Сообщается, что из 13 заключенных договоров 5 было на сумму 199 тысяч гривен. Все они были закупками у одного поставщика — компании "Деснет".

Интересно, что компания "Деснет" связана с другой компанией “Диз Мер”, у которой Институт рака покупал компьютеры. Так, в описаниях компании “Диз Мер” указывается сайт компании "Деснет".


На сайте в описаниях компании “Диз Мер” отмечается сайт компании "Деснет"

Эти 10 миллионов, потраченные государственным Институтом рака, были выделены Кабинетом министров Украины для автоматизации помещений института, что должно обеспечить установление он-лайн систем реестров пациентов, перечня лекарств и тому подобное.

"Руководит Институтом Рака Елена Колесник. Общий бюджет медицинского учреждения на закупку лекарств и медицинских изделий в 2018 году составил 120 млн грн, еще 168 миллионов предусмотрено на строительство корпусов, несмотря на то, что в прошлом году институт отдал часть своих помещений под частный диагностический центр, связанный с Ложкиным", – добавляют антикоррупционеры.

Теги: Новости Украины Новости Киева Коррупция Рак
Источник: 24 Канал
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