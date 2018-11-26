В декабре я внесу в Раду проект решения о проведении президентских выборов, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в середине декабря собирается внести на рассмотрение Верховной Рады проект решения о проведении президентских выборов 31 марта 2019 года.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время телевизионного обращения к украинцам.

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Военное положение продлится 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться согласно Конституции 31 марта 2019 года,

– сказал Порошенко.

Также президент объяснил, почему сократил предложенный СНБО вариант о введении военного положения с 60 дней до 30.

"СНБОУ рекомендовал ввести военное положение на 60 дней. Мое решение – 30. Чтобы военное положение никоим днем не накладывался на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого, кто о свой политический интерес печется больше, чем об украинском, не осталось оснований для грязных спекуляций", – добавил он.

РНБОУ рекомендувала запровадити воєнний стан на 60 днів. Моє рішення - 30. Щоби воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в кого, хто про свій політичний інтерес печеться більше, ніж український, не залишилося підстав для брудних спекуляцій — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 листопада 2018 р.

Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в грудні. Саме в грудні я внесу до парламенту проект рішення про дату президентських виборів. Відповідно до Конституції, ці вибори мають відбутися 31 березня 2019 року. — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 листопада 2018 р.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании. Президент предлагает ввести военное положение с 9 часов утра 28 ноября. По его предложению, оно должно продлиться 30 дней.