19:19
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В декабре я внесу в Раду проект решения о проведении президентских выборов, – Порошенко

      884 Читати новину українською
      Порошенко предлагает провести президентские выборы 31 марта 2019 года
      Порошенко предлагает провести президентские выборы 31 марта 2019 года / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в середине декабря собирается внести на рассмотрение Верховной Рады проект решения о проведении президентских выборов 31 марта 2019 года.

      Соответствующее заявление глава государства сделал во время телевизионного обращения к украинцам.

      Читайте также: Когда может начаться и завершиться военное положение в Украине: заявление Порошенко

      Военное положение продлится 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться согласно Конституции 31 марта 2019 года,
      – сказал Порошенко.

      Также президент объяснил, почему сократил предложенный СНБО вариант о введении военного положения с 60 дней до 30.

      "СНБОУ рекомендовал ввести военное положение на 60 дней. Мое решение – 30. Чтобы военное положение никоим днем не накладывался на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого, кто о свой политический интерес печется больше, чем об украинском, не осталось оснований для грязных спекуляций", – добавил он.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании. Президент предлагает ввести военное положение с 9 часов утра 28 ноября. По его предложению, оно должно продлиться 30 дней.

      Теги: Новости Украины Верховная Рада Военное положение в Украине Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Сутки на Донбассе: боевики понесли значительные потери
       сегодня , 08:24
      Боевики планируют масштабные провокации на Донбассе, – разведка
       12 августа 2016 , 11:04
      Экс-форвард Карпат перешел в испанский клуб
       8 августа , 16:36
      Северный мост будут ремонтировать до конца 2020-го года
       19 сентября , 14:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук