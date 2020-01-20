В декабре количество безработных в Украине резко возросло: статистика

Количество безработных в Украине за последний месяц 2019 года резко выросло – на 15%. В то же время снизилось количество вакансий от работодателей.

О росте безработицы сообщили на сайте Государственной службы статистики.

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За декабрь количество безработных в Украине резко выросло – на 15%. Если в конце ноября в Украине было 288,9 тысячи людей без работы, то в декабре их количество достигло 338,2 тысячи.

В то же время количество вакансий снизилось на 27%. А количество кандидатов на одну вакансию составило 6 человек. Для сравнения: в ноябре этот показатель был 4 человека на одну вакансию.



Количество безработных в Украине / ukrstat.gov.ua

Ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ситуация на украинском рынке труда улучшилась – количество безработных уменьшилось. По результатам 3 квартала 2019 года среди украинцев в возрасте 15-70 лет уровень безработицы уменьшился с 8% до 7,3%.



В Минэкономики сообщали, что только 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Остальные либо находятся на заработках, или работают нелегально.



Безработица в Украине / Инфографика 24 канала