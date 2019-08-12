В деле смертельного ДТП с Зайцевой появились неожиданные детали

В Харькове представительница пострадавших в результате смертельного ДТП на улице Сумской, собирается инициировать расследование в отношении экспертов, которые не смогли установить, была ли Алена Зайцева под действием алкоголя или наркотических средств во время аварии.

Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, пишет журналистка Татьяна Доцяк на Facebook.

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Эксперты ранее заявляли, что для того, чтобы определить, принимала Зайцева наркотические средства, им нужно знать количество опиатов. Как выяснилось, на самом деле для результата анализа, достаточно лишь факта наличия препарата в организме, а нормативно-правовых документов, определяющих количество наркотических веществ, в Украине не существует.

Поэтому Матвеева считает, что эксперты должны быть уволены за некомпетентность, а если действовали умышленно – понести уголовную ответственность.

Авдвокат отметила, что потерпевшие не были согласны с результатами экспертизы и обратились в Минздрав, пишет"Громадське".

Мы намерены инициировать расследование, чтобы установить причину выводов, к которым пришли эксперты института Бокариуса: это уровень их знаний или коррупция,

– отметила юрист.

Адвокат обратится в полицию до конца этой недели.

Важно! 26 февраля суд приговорил обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Алену Зайцеву и Геннадия Дронова до 10 лет лишения свободы. Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию. Заседание уже состоится в эту среду, 14 августа.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове?

18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу длился более года, прошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.