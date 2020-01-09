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      В день авиакатастрофы в Иране горел еще один Boeing 737: видео из Израиля

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      Так выглядит одна из модификаций Boeing 737 / Иллюстративное фото (pixabay)

      У самолета Boeing 737 загорелся двигатель – утром 8 января (в тот же день, когда произошла ужасная авиакатастрофа в Тегеране). Инцидент случился в международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива в Израиле.

      Двигатель самолета авиакомпании Rwanda Air загорелся перед взлетом, благодаря чему трагедии удалось избежать. Об этом рассказали в эфире местного радио "Решет-бет". 

      Читайте также: Самолет МАУ в Иране могли сбить ракетой: в соцсетях появилось вероятное фотодоказательство

      На борту лайнера было более 100 пассажиров, все – граждане Израиля. Лететь этот Boeing 737 должен был от Бен-Гуриона до столицы Руанды Кигали. 

      Видео двигателя самолета в огне опубликовал в твиттере журналист радио "Решет-бет" Шарон Идан:

      Двигатель загорелся, пояснили в авиакомпании, из-за технической неисправности. Рейс отложили, пассажиров экстренно высадили из самолета и вернули к терминалу. 

      Израиль
      Самолет Rwanda Air в аэропорту имени Бен-Гуриона / Фото из твиттера Идо Вехтеля

      В комментариях к опубликованному видео некоторые пользователи соцсети обратили внимание, что речь идет о самолете того же типа, который разбился в Иране. Другие же отметили, что ничего общего между случаями в Иране и Израиле не видят. 

      В Иране ночью 8 января разбился самолет МАУ также марки Boeing 737, погибли 176 человек. Однако о причинах катастрофы пока точно не известно выдвигают версии о технической неисправности, о возгорании двигателя и даже о том, что борт был сбит иранской ракетой.

      Все новости об авиакатастрофе украинского самолета в Иране – по этой ссылке. 

      Меган Маркл и принц Гарри официально объявили о намерении выйти из королевской семьи
      8 января
      950
      Автор: Северин Трач
      Теги: Пожар Новости Израиля Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация
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