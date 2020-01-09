В день авиакатастрофы в Иране горел еще один Boeing 737: видео из Израиля
У самолета Boeing 737 загорелся двигатель – утром 8 января (в тот же день, когда произошла ужасная авиакатастрофа в Тегеране). Инцидент случился в международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива в Израиле.
Двигатель самолета авиакомпании Rwanda Air загорелся перед взлетом, благодаря чему трагедии удалось избежать. Об этом рассказали в эфире местного радио "Решет-бет".
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На борту лайнера было более 100 пассажиров, все – граждане Израиля. Лететь этот Boeing 737 должен был от Бен-Гуриона до столицы Руанды Кигали.
Видео двигателя самолета в огне опубликовал в твиттере журналист радио "Решет-бет" Шарон Идан:
Двигатель загорелся, пояснили в авиакомпании, из-за технической неисправности. Рейс отложили, пассажиров экстренно высадили из самолета и вернули к терминалу.
Самолет Rwanda Air в аэропорту имени Бен-Гуриона / Фото из твиттера Идо Вехтеля
В комментариях к опубликованному видео некоторые пользователи соцсети обратили внимание, что речь идет о самолете того же типа, который разбился в Иране. Другие же отметили, что ничего общего между случаями в Иране и Израиле не видят.
В Иране ночью 8 января разбился самолет МАУ также марки Boeing 737, погибли 176 человек. Однако о причинах катастрофы пока точно не известно выдвигают версии о технической неисправности, о возгорании двигателя и даже о том, что борт был сбит иранской ракетой.
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