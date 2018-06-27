В День Конституции в Украине спецслужбы РФ готовили массовые беспорядки: СБУ разоблачила планы
Сотрудники СБУ пресекли деятельность 2 жителей Днепропетровской области, которые в запрещенных российских социальных сетях провоцировали интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Украинские спецслужащие выяснили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей российских спецслужб распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, адаптированные именно для жителей региона.
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В течение последнего месяца основные усилия злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины, – отметили в СБУ.
Кроме того, среди материалов злоумышленников также были обнаружены обвинения в адрес подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Найдены были и ложные справки сторонников пророссийских боевиков со значительно завышенными потерями ВСУ.
Интернет-материалы разоблаченных злоумышленников
Злоумышленники также агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственному изменению конституционного строя государства.
Интернет-материалы разоблаченных злоумышленников
Открыто уголовное производство по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Продолжаются неотложные следственные действия.
Один из разоблаченных злоумышленников
Смотрите видео о прекращении СБУ деятельности сети антиукраинских интернет-провокаторов: