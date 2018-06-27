12:29
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 21°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В День Конституции в Украине спецслужбы РФ готовили массовые беспорядки: СБУ разоблачила планы

166 Читати новину українською
СБУ в Днепропетровской области прекратила деятельность интернет-провокаторов
СБУ в Днепропетровской области прекратила деятельность интернет-провокаторов / Иллюстративное фото

Сотрудники СБУ пресекли деятельность 2 жителей Днепропетровской области, которые в запрещенных российских социальных сетях провоцировали интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинские спецслужащие выяснили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей российских спецслужб распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, адаптированные именно для жителей региона.

Читайте также: В Харькове СБУ предупредили теракт, который был заказан спецслужбами России

В течение последнего месяца основные усилия злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины, – отметили в СБУ.

Кроме того, среди материалов злоумышленников также были обнаружены обвинения в адрес подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Найдены были и ложные справки сторонников пророссийских боевиков со значительно завышенными потерями ВСУ.

СБУ російська пропаганда
Интернет-материалы разоблаченных злоумышленников

Злоумышленники также агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственному изменению конституционного строя государства.

СБУ російська пропаганда агітація
Интернет-материалы разоблаченных злоумышленников

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое злоумышленники использовали для распространения антиукраинских материалов и призывов к совершению действий, направленных на изменение границ территории и госграницы Украины. У агитаторов также были обнаружены инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями российских спецслужб для обхода блокировки запрещенных в Украине соцсетей и интернет-сайтов.

Открыто уголовное производство по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Продолжаются неотложные следственные действия.

СБУ Дніпропетровщина День Конституції спецслужби Росія
Один из разоблаченных злоумышленников

Смотрите видео о прекращении СБУ деятельности сети антиукраинских интернет-провокаторов:

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Днепра Новости России Российская пропаганда СБУ Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские крафтовые настойки: история первопроходца
сегодня, 10:00 Украинские крафтовые настойки: история первопроходца
81
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук