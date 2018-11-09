В день похорон Кати Луценко откровенно врал с трибуны в Раде, – подруга Гандзюк

Подруга убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Марина Хромых обвинила генерального прокурора Юрия Луценко во лжи.

Резкие заявления в адрес правоохранителей, которые занимаются расследованием дела Гандзюк она озвучила в эфире ток-шоу "Право на власть".

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По словам активистки, в день, когда в Херсоне прощались с Екатериной Гандзюк, генпрокурор Луценко позволял себе врать о ее деле с трибуны Верховной Рады. В частности, Хромых отметила, что Луценко соврал, когда сказал, что похоронами Гандзюк занимается одна из политсил, когда на самом деле этим занимался Херсонский горсовет.

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Такие, как Луценко, в тот день, когда готовились похороны Кати, которыми занимались городской совет и его коллеги, с трибуны Верховной Рады позволил себе сказать, что похоронами занимается одна из политических сил. Позволил себе сказать, что не было одежды чтобы одеть Катю. Позволил себе, я подчеркиваю, с трибуны Верховной Рады врать просто цинично не только народным депутатам, которые там сидят, а и всем нам,

– эмоционально сказала подруга Гандзюк.

Марина Хромых вспомнила о так называемом "списке Гандзюк", где собраны дела о нападениях на общественных активистов в Украине за последние два года.

"Меня лично настолько переполняет ненависть ко всем тем людям, которые не только причастны к нападению на Катю, но и нападениях на всех активистов. Этот список собирался с 2017-го года и он касался всех случаев, которые либо угрожали жизни активистов в Украине, или уже заканчивались смертью", – отметила она.

Подруга Екатерины Гандзюк также обратилась к молодым активным украинцам и призвала их не доверять слепо политикам, которые пришли к власти после Майдана.

Я из-за этой халатности потеряла близкого человека, которого хотела бы сейчас спросить совета... Мы должны сами работать над тем, чтобы иметь хорошую и достойную страну. Не бывает такого, что просто постоял на Майдане, помахал флагами и тебе все пришло в руки и можно с этим жить. Над страной нужно работать ежедневно,

– подчеркнула она.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную местную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги 40% тела и пережила 15 операций под общим наркозом. 22 августа глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. Со статьи о хулиганстве расследование нападения на нее переквалифицировали по статье "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

Кто такая Екатерина Гандзюк: смотрите видео