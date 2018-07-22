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В день рождения принца Джорджа опубликовано его новое очаровательное фото

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Принцу Джорджу – 5 лет
Принцу Джорджу – 5 лет / Twitter / @Kensington Palace

Наследник британского престола принц Джордж сегодня, 22 июля, празднует свой 5 день рождения. Пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала новое фото именинника.

На Twitter-странице представители Кенсингтонского дворца поздравили маленького принца и поблагодарили всех за искренние поздравления.

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"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новой фотографией принца Джорджа , чтобы отпраздновать свой пятый день рождения, – спасибо всем за ваши замечательные сообщения!" – говорится в Twitter.

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма для нового фото надел волшебную белую рубашку с синей обкантовкой на коротком рукаве и синие шорты, улыбаясь своим сторонникам.

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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