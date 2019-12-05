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      В день своего 60-летнего юбилея Ярославский подарил Харькову музей Евро-2012

      14 Читати новину українською
      Александр Ярославский

      Сегодня, 5 декабря, в день своего 60-летнего юбилея Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH, встретился с журналистами и показал им "первую очередь" музея Евро-2012 в Харькове.

      Экспозиция под названием "Kharkiv – 2012 – Forever" открылась в помещении принадлежащего бизнесмену luxury-отеля Kharkiv Palace Hotel 5*, пишут "Украинские Новости".

      Напомним, Александр Ярославский в 2007-2012 годах был генеральным инвестором и координатором подготовки Харькова к Евро-2012. Его инвестиции в создание критериальных для УЕФА объектов инфраструктуры турнира (стадион, аэропорт, гостиница, тренировочный лагерь, волонтерский центр) превысили 300 млн долларов. Полностью перестроенный Ярославским согласно жестким европейским требованиям стадион "Металлист" был торжественно открыт ровно 10 лет назад, в день 50-летия бизнесмена.

      В изданной специально для сопровождения музейной экспозиции фотокниге есть приветственное слово Александра Ярославского, в котором говорится: "Ровно 10 лет назад начала сбываться наша прекрасная мечта – завоевать для Харькова право провести престижный международный турнир. 5 декабря 2009 года состоялся первый поединок на новом стадионе, и наша вера в успех обрела осязаемые черты. Это был сложный и напряженный период, но мощный и захватывающий вызов для всех, кто вкладывал душу в будущее Харькова, его принципиальное обновление. Инфраструктура Харькова служит городу и развивается, являясь надежной базой для нового рывка. Я искренне благодарен каждому, кто тогда верил в возможности Харькова и делом поддержал наше амбициозное начинание".

      Экспозиция музея, созданного при поддержке УЕФА, содержит эксклюзивные документальные фото- и видеоматериалы. В витрине, посвященной истории турнира, в настоящее время экспонируется специально доставленная из штаб-квартиры европейского футбольного союза в Ньоне точная копия Кубка, за который борются на европейских чемпионатах по футболу сильнейшие сборные континента. Кроме того, изюминка музея – интерактивные решения на основе технологий дополненной и виртуальной реальности, которые помогут посетителям "оживить" макеты ключевых инфраструктурных объектов, построенных DCH в Харькове для Евро-2012. А также сделать фото с героями турнира с помощью уникальной фотопанели в лобби отеля.

      Ярославский анонсировал намерение вложить в развитие музея около 1,5 млн долларов. "Вторая очередь" экспозиции вскоре откроется в международном аэропорту "Харьков".

      Как известно, Харьков изначально не входил в число основных принимающих городов Евро-2012, определенных УЕФА. Однако усилия и инвестиции Ярославского обеспечили "первой столице" право принять матчи Евро-2012.

      DCH – одна из крупнейших украинских многопрофильных корпораций. Ключевые направления деятельности Группы: финансы, промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт и машиностроение, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес и др. В числе украинских активов DCH: Днепровский металлургический завод (ДМЗ), рудник "Сухая Балка", УГДК, страховая компания "ИНГО Украина", международный аэропорт "Харьков", гостиница Kharkiv Palace Hotel 5*, ЖК "Воздвиженка" в Киеве, сеть ТРЦ "Караван Megastore", Харьковский тракторный завод, регбийный клуб "Олимп" и др.

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Инвестиции
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