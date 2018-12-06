6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. В Старычах неподалеку от Яворовского полигона во Львовской области в общежитие нового образца заселились первые военнослужащие.

Всего в этом населенном пункте построено 8 таких общежитий. Условия для комфортного проживания там предусмотрены для примерно тысячи военных.

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Кадрами с новоселья в своем Facebook поделился Петр Порошенко.

С фото видно, что комнаты могут содержать по 4 человека.



Новоселье украинских военных в общежитие нового образца в Старычах

В зданиях также предусмотрены кухни общего пользования.



Украинские военные заселились в общежития нового образца в Старычах на Львовщине

Вместе с военными в новые общежития заселился и первый домашний любимец – рыжий кот.

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6 декабря – День Вооруженных сил Украины: смотрите видео