В День ВСУ 125 военных и кот заселились в новое общежитие: фото с новоселья
6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. В Старычах неподалеку от Яворовского полигона во Львовской области в общежитие нового образца заселились первые военнослужащие.
Всего в этом населенном пункте построено 8 таких общежитий. Условия для комфортного проживания там предусмотрены для примерно тысячи военных.
Читайте также: День Вооруженных сил Украины: коротко о самой главной гордости нашей армии
Кадрами с новоселья в своем Facebook поделился Петр Порошенко.
С фото видно, что комнаты могут содержать по 4 человека.
Новоселье украинских военных в общежитие нового образца в Старычах
В зданиях также предусмотрены кухни общего пользования.
Украинские военные заселились в общежития нового образца в Старычах на Львовщине
Вместе с военными в новые общежития заселился и первый домашний любимец – рыжий кот.
Читайте также: В Украине отмечают День Вооруженных Сил: мы – в десятке самых мощных армий Европы
6 декабря – День Вооруженных сил Украины: смотрите видео