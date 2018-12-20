В детских игрушках обнаружили вещество, которое вызывает рак

Детские игрушки, на первый взгляд, выглядят достаточно безопасными. Ученые из Плимутского университета (Великобритания) обнаружили опасное вещество, которое содержится в этих предметах.

Речь идет про канцерогенный тяжелый металл кадмий, пишет Phys.org.

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Они провели анализ многих предметов, которые широко используют в повседневной жизни и обнаружили это вещество в пластиковых игрушках, керамических изделиях и красках.

Чем опасен кадмий? Металл может накапливаться в организме. Вдыхание кадмия может привести к заболеваниям, часто смертельным, дыхательных путей и почек. Большая концентрация металла в организме может вызвать немедленное поражение печени и почек. Также кадмий может привести к развитию онкозаболеваний.

Кадмий используется для создания ярко-красного, оранжевого или желтого цветов, однако со временем слой краски с вещей начинает отпадать. Этот металл может попадать в стеклянные предметы в процессе переработки.



Детские игрушки содержат большую концентрацию кадмия

Концентрация кадмия в среде не должна превышать 50-800 частиц на миллион частиц воздуха. Однако на поверхности определенных предметов концентрация кадмия превышает многократно рекомендуемые или допустимые уровни.

Анализ показал, что самое высокое содержание металла обнаружили на поверхности старых и новых стаканов и бутылок, к тому же, кадмий зафиксировали в составе красок, которые используются для создания рисунков, логотипов и надписей (металл был обнаружен в 70% случаев).

Высокий уровень кадмия – 40 тысяч частиц на миллион частиц воздуха нашли на керамике. На старых пластмассовых изделиях концентрация кадмия достигала 35 тысяч частей на миллион частиц воздуха.



На старых пластмассовых изделиях концентрация кадмия достигала 35 тысяч частиц

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