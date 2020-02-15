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      В детском доме сгорели 15 детей: фото и видео с трагедии на Гаити

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      Пожар в детском доме на Гаити / theguardian.com/

      В полулегальном детском доме на Гаити погибли 15 детей. Все они стали жертвами пожара, который вспыхнул в приюте.

      Тринадцать детей умерли в больнице из-за того, что им вовремя не оказали помощь, а еще двое сгорели заживо. Об этом сообщило издание The Guardian.

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      Пожарные ехали на вызов полтора часа. Большинство из них добралась до дома на мотоциклах. Однако они не имели с собой специального оборудования, поэтому пожар тушили подручными средствами.

      У нас не было средств для оказания помощи на месте инцидента. Мы вытаскивали детей из пожара и пытались доставить их в больницу. К сожалению, в госпитале им не оказали никакой помощи,
      – прокомментировал спасатель Жан-Франсуа Робенти.

      Детским домом руководила американская христианская организация. По данным местных органов власти, приют не отвечал санитарно-гигиеническим требованиям и был переполнен. В местной администрации предполагают, что пожар мог вспыхнуть из-за того, что помещение освещали свечами.

      Смотрите фото с места, где погибли дети:

      Смотрите видео: пожар в детском доме

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Дети и несовершеннолетние
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