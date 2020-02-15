В детском доме сгорели 15 детей: фото и видео с трагедии на Гаити

В полулегальном детском доме на Гаити погибли 15 детей. Все они стали жертвами пожара, который вспыхнул в приюте.

Тринадцать детей умерли в больнице из-за того, что им вовремя не оказали помощь, а еще двое сгорели заживо. Об этом сообщило издание The Guardian.

Интересно! В США 5-летний мальчик вынес из огня сестру и вернулся за собакой

Пожарные ехали на вызов полтора часа. Большинство из них добралась до дома на мотоциклах. Однако они не имели с собой специального оборудования, поэтому пожар тушили подручными средствами.

У нас не было средств для оказания помощи на месте инцидента. Мы вытаскивали детей из пожара и пытались доставить их в больницу. К сожалению, в госпитале им не оказали никакой помощи,

– прокомментировал спасатель Жан-Франсуа Робенти.

Детским домом руководила американская христианская организация. По данным местных органов власти, приют не отвечал санитарно-гигиеническим требованиям и был переполнен. В местной администрации предполагают, что пожар мог вспыхнуть из-за того, что помещение освещали свечами.

Смотрите фото с места, где погибли дети:

Смотрите видео: пожар в детском доме