В детском саду и с помидорами: народные депутаты вспомнили свой первый поцелуй

6 июля в мире отмечают День поцелуев. Его придумали еще в 19 веке в Великобритании, долгое время он было неофициальным. А 20 лет назад Организация Объединенных Наций утвердила его как международный праздник.

Украинцев с праздником в своем Twitter поздравил даже министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Можно и нужно целовать тех, кого любим, даже лишний раз, хотя в этом случае "лишний" раз не бывает", – написал Климкин.

Сьогодні Міжнародний день поцілунків:) Можна і потрібно цілувати тих, кого любимо, навіть зайвий раз :) хоча в цьому випадку «зайвих» разів не буває :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 липня 2018 р.

В такой день свои первые поцелуи вспоминали и народные депутаты в Верховной Раде. У кого-то он был в еще в детском саду, у кого-то на гаивках, а кто-то сразу собирался жениться.



Дмитрий Белоцерковец

Помню свой первый поцелуй это было очень давно. В детском саду я поцеловал девочку, а потом она сказала, что я должен выйти за неё замуж

– вспомнил народный депутат от "БПП" Дмитрий Белоцерковец.



Алёна Кошелева

А вот одна из самых молодых депутатов в Верховной Раде Алена Кошелёва рассказала, что была еще очень маленькая, но ей запомнилась картинка, как мальчик на группе продленного дня зажал ее в углу и заставил поцеловать.



Владимир Парасюк

Мне нравилась девушка. А я рассказал своей хорошей знакомой, что не умею целоваться, тогда она мне принесла помидор,

– рассказал внефракционный депутат Владимир Парасюк.



Александр Кирш

Первый поцелуй был в 13 или 14 лет, даже помню с кем. Как-то оно само собой получилось, этому не учат, это плавать можно научиться,

– сказал депутат от "Народного фронта" Александр Кирш.

В 8 классе, на гаивках, народный избранник от "БПП" Олег Барна первый раз поцеловался, а сегодня он хочет запретить проявлять чувства на публике. Соответствующий законопроект об этом он уже зарегистрировал и хочет сделать любое проявление сексуальной ориентации вне закона.

"Публичные активные демонстративные действия, связанные действительно с сексуальными проявлениями. Знаете, нужно уже отделять от этого общество, особенно детей", – отметил Барна.

Правда, что же подразумевает депутат и где граница между проявлением сексуальной ориентации и не проявлением – по его словам непонятно. Очевидно, основная цель законопроекта господина Барни на волне скандала вокруг "КиевПрайд" – запретить любые сексуальные проявления ЛГБТ-людей, но так прямо написать он не мог, потому что раскритиковали бы.

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Пояснительная записка к закону Олега Барни написана настолько размыто, что исходя из ее любое проявление сексуальной ориентации считается нарушением закона, то есть даже если парень и девушка просто держатся за руку или целуются.