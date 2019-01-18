В "Динамо" есть игроки, которые имеют высшую зарплату, чем новичок Соль

Новичок "Динамо" Фран Соль не является самым высокооплачиваемым игроком киевского клуба. В "Динамо" признали, что сумели убедить игрока перейти в их клуб именно благодаря высокой зарплате.

Как сообщает 1927.kiev.ua со ссылкой на источник в "Динамо", игрок действительно хотел самую высокую зарплату. Однако киевляне сумели уговорить игрока на зарплату поменьше.

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"Заработная плата Франа Соля не является самой высокой в команде. Начальный запрос игрока был на уровне самой высокой зарплаты среди футболистов. В процессе торгов эту сумму могли немного сбить.

Конечно, она намного выше той, что он получал в "Виллеме II". Понятно, что материальный стимул сыграл очень важную роль при переходе Франа в "Динамо", – сказал близкий к клубу источник.

Напомним, что 16 января "Динамо" официально объявило о подписании контракта с Франом Солем. По предварительной информации, зарплата 26-летнего испанца в "Динамо" составит 1 миллион евро в год.