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      В "Динамо" наконец рассказали, почему отправили Морозюка в Турцию

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      Хацкевич прокомментировал трансфер Морозюка
      Хацкевич прокомментировал трансфер Морозюка / dynamo.kiev.ua

      Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич во время первого тренировочного сбора в Испании рассказал о том, как принял решение отпустить Николая Морозюка. Защитник переехал в Турцию, где будет защищать цвета "Ризеспора".

      Хацкевич заявил, что на позициях, где может сыграть Морозюк, есть другие футболисты.

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      "Коле Морозюку поступило предложение. Я с ним переговорил и объяснил, что на данный момент игровой практики у него будет мало. На тех позициях, где он может играть и правого защитника, и левого, и крайнего полузащитника, у нас есть футболисты, которые на сегодняшний момент больше соответствуют нашим требованиям", – цитирует Хацкевича официальный сайт "Динамо".

      "Хотя в тех матчах, в которых Коля участвовал, он выглядел достаточно уверенно. Но он сам решил получить новый опыт, начать для себя новый этап в жизни – другая страна, другой чемпионат. В "Динамо" Киев ты борешься все время за первое место. У той команды, в которой он будет играть, другие задачи – борьба за сохранение места в высшей лиге. Коля – опытный футболист, и если у него там все получится, его карьера может продолжиться в Турции", – добавил белорусский специалист.

      Напомним, что Морозюк будет выступать за "Ризеспор" до конца сезона на правах аренды. Сейчас новая команда Морозюка находится на последнем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в своем активе 12 очков.

      Теги: Спорт Футбол Трансферы Динамо
      Источник: 24 Канал
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