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      В "Динамо" не хотят отпускать игроков, на которых есть спрос, клуб планирует зимой усилиться

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      В "Динамо" не хотят отпускать лидеров
      В "Динамо" не хотят отпускать лидеров / Twitter

      Киевское "Динамо" во время зимнего трансферного окна может как и усилиться новыми футболистами, так и продать нескольких важных игроков.

      Генеральный директор киевлян Резо Чохонелидзе, комментируя жеребьевку Лиги Европы, сказал, что команде зимой нужно провести удачную трансферную кампанию.

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      "Олимпиакос" – очень сильная команда, которая всегда играет на достаточно высоком уровне. Но именно сейчас думаем о подготовке в Марбелье. Зимой должны хорошо потренироваться, чтобы быть готовыми, прежде всего, к первому матчу против греков. Мы понимаем, что первая игра пройдет на выезде, где традиционно неистовая поддержка трибун. К этому матчу нужно набрать максимальные игровые кондиции и провести удачную трансферную кампанию", – сказал Чохонелидзе в эфире телеканала "Футбол 1".

      Также наставник "бело-синих" Александр Хацкевич признался, что некоторые клубы проявляют интерес к игрокам его команды.

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      "На наших футболистов есть спрос, мы также хотим усилить некоторые позиции. Мы работаем. Новые позиции я вам не скажу, это нападающий. Есть интерес к нашим футболистам. Все же у нас достаточно молодая команда, не хотелось бы кого-то еще и потерять из футболистов, которые провели этот год. Но это жизнь, как она распорядится мы узнаем только когда трансферное окно закроется", – заявил Хацкевич в комментарии Tribuna.com.

      Напомним, что киевский клуб в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против греческого "Олимпиакоса".

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      Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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