В "Динамо" сделали еще одно заявление относительно отставки главы УПЛ Гримма

В киевском "Динамо" прокомментировал информацию о том, что клуб якобы потребовал отставки главы украинской Премьер-лиги швейцарца Томаса Гримма.

Заместитель спортивного директора Сергей Мохник в комментарии Obozrevatel заявил, что такой вопрос никто не обсуждал.

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"Сразу хочу сказать, что никаких заявлений об отставке Томаса Гримма с поста президента УПЛ я не делал. Понятно, Игорь Цыганык (Первоисточником выступила платформа Footballhub, с которой сотрудничает Игорь Цыганык – телеведущий программы "Профутбол", – ред.) написал, и все пошли за ним. Но, как я мог требовать отставки Гримма, если не было самого заседания? Просто не собрался кворум, сборы не состоялись", - сказал Мохник.

По его словам, вопрос вообще не был на повестке дня.

Также Мохник рассказал, что перед заседанием, которое не состоялось, ему звонили из других клубов.

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"Я был на пути к Дому футбола, и мне позвонили представители некоторых клубов и сказали, что они не едут в Киев. Причина – якобы у них сломались автомобили. У 5 участников из 6 которые не приехали... Тогда, наверное, надо менять вид транспорта. У "Ворсклы", говорят, сразу две машины поломались – и у генерального, и у спортивного директора", – сказал Мохник.

Напомним, что в четверг, 6 декабря, должны были состояться общее сборы участников УПЛ, которые были инициированы Лигой. Клубы должны обсудить и принять решение по двум важным вопросам – относительно возможного расширения УПЛ касательно 16 клубов, а также вопросов, связанных с борьбой с договорными матчами в Украине.