В Днепре 11 вагонов грузового поезда во время движения сошли с рельсов: видео аварии

В Самарском районе города Днепр на перегоне Нижнеднепровск узел – Самаровка произошла авария на железной дороге. 11 вагонов грузового поезда и локомотив сошли с рельсов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Во время движения грузового поезда произошел сход 11 вагонов и локомотива – 2 цистерны и 9 вагонов с металлом,

– говорится в сообщении.

Погибших, пострадавших нет, утечки из цистерн не произошло. Отмечается, что задержки движения нет.

На месте происшествия работают спасатели и комиссия ПАО "Укрзализныця".

"Железнодорожники обеспокоены ситуацией, которая сложилась из-за несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается. Меры, принимаемые железнодорожниками, к сожалению, не дают желаемых результатов по уменьшению количества случаев хищений и повреждений подвижного состава, элементов верхнего строения пути, устройств железнодорожной автоматики и связи", – отмечают в "Укрзализныце".

В "Укрзализныце" уверены, что количество краж рельсов увеличивается из-за бездействия правоохранительных органов.



В Днепре 11 вагонов грузового поезда во время движения сошли с рельсов

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