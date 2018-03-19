В Днепре 20 и 21 марта сделали выходными из-за снегопада

В Днепре принято решение сделать 20 и 21 марта нерабочими днями из-за осложнения погодных условий.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

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Официально. Завтра и послезавтра выходной для бюджетников. Рекомендуем всем сделать то же самое. Переносим каникулы для детей. Готовимся к снегопаду в среду. Не паникуйте. Весна обязательно будет,

— отметил Филатов

Предварительно, местное издание "Днепр вечерний" сообщало, что на заседании городского штаба по чрезвычайной ситуации было принято решение рекомендовать городскому голове назначить школьные каникулы с завтрашнего дня, а также объявить вторник и среду выходными днями для бюджетных организаций и рекомендовать предприятиям всех форм собственности сделать тоже самое.

Это делают для того, чтобы жители города не выезжали и не оставляли свои автомобили на дорогах, препятствуя работе коммунальной техники.

Мы будем абсолютно безжалостно эвакуировать частные авто, которые бросают на пути следования общественного транспорта,

— добавил мэр Днепра.

Напомним, 19 марта в Днепре произошел транспортный коллапс, ведь выпала двухмесячная норма снега. Большинство маршруток не смогли утром выехать из автопарков, а троллейбусы и трамваи — попасть на линии. Ранее сообщалось, что 19 марта могут объявить дополнительный выходной в Киеве из-за осложнения погодных условий.