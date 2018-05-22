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В Днепре 3-летняя девочка выпала из окна пятого этажа прямо на глазах у мамы

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В Днепре 3-летняя девочка выпала из окна пятого этажа прямо на глазах у мамы
В Днепре 3-летняя девочка выпала из окна пятого этажа прямо на глазах у мамы / poltava.depo.ua

22 мая в Днепре девочка трех лет, которая сама находилась в квартире, потому что ее мама убирала во дворе, выпала из окна пятого этажа.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области в Facebook.

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Девочка получила тяжелые травмы головы и травматический шок.

Около 6:00 часов утра мать девочки убирала во дворе на проспекте Слобожанском, 44, а ее ребенок в это время находился один в квартире. Потом мать услышала крики людей, направилась в сторону дома и увидела, что на земле лежит ее дочь,
– говорится в сообщении.

Правоохранители передали слова очевидцев, которые рассказали, что девочка подавала признаки жизни и приходила в себя. Полиция сопровождала автомобиль "скорой" в больницу. Состояние здоровья ребенка – тяжелое.

Напомним, что относительно недавно в Тернополе 23-летний парень выпал с 6 этажа. После инцидента его доставили в больницу, однако от полученных травм, а именно от многочисленных переломов конечностей и других повреждений, юноша скончался в медицинском учреждении.

Теги: Новости Украины Дети Полиция Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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