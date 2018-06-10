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В Днепре автомобиль разбил киоск: пострадали три человека

84 Читати новину українською
Lanos врезался в киоск
Lanos врезался в киоск / dp.informator.ua

Утром 10 июня в Днепре столкнулись два автомобиля, после чего один из них протаранил киоск, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает "Информатор".

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Lanos обгонял машину по центральной улице, когда из дворов выезжала Lada. От удара Lanos улетел на несколько метров и врезался в киоск. Пострадали трое: охранник, покупатель и водитель. Их всех забрали в больницу.

По словам очевидцев, больше всего пострадал охранник киоска, он получил ушиб головы и ноги. По словам полицейских, водитель Lanos, вероятно, был пьян, но тест на алкоголь проходить отказался.

В Дніпрі зіштовхнулись два авто
В Днепре столкнулись два автомобиля

Від удару Lanos врізався в кіоск
От удара Lanos врезался в киоск

Внаслідок аварії постраждало 3 людей
В результате аварии пострадали 3 человека

Lanos зіштовхнувся з авто Lada
Lanos столкнулся с автомобилем Lada

Смотрите видео, как автомобиль в Днепре протаранил киоск
 

 

Теги: Новости Украины Новости Днепра Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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