В Днепре автомобиль разбил киоск: пострадали три человека
Утром 10 июня в Днепре столкнулись два автомобиля, после чего один из них протаранил киоск, в результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщает "Информатор".
Читайте также: На Днепре в результате пожара сгорел человек в гараже
Lanos обгонял машину по центральной улице, когда из дворов выезжала Lada. От удара Lanos улетел на несколько метров и врезался в киоск. Пострадали трое: охранник, покупатель и водитель. Их всех забрали в больницу.
По словам очевидцев, больше всего пострадал охранник киоска, он получил ушиб головы и ноги. По словам полицейских, водитель Lanos, вероятно, был пьян, но тест на алкоголь проходить отказался.
В Днепре столкнулись два автомобиля
От удара Lanos врезался в киоск
В результате аварии пострадали 3 человека
Lanos столкнулся с автомобилем Lada
Смотрите видео, как автомобиль в Днепре протаранил киоск