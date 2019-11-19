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      В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОДА приехала проектная команда DCH

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      Аэропорт Днепра / 5.ua

      Сегодня, 19 ноября, в Днепре начались работы по созданию нового аэропорта на базе существующего.

      Об этом сообщает пресс-служба Днепровской областной государственной администрации.

      Утром здесь состоялось совещание, посвященное реконструкции аэродрома Международного аэропорта "Днепр". Присутствовали представители областной и районной власти, Нацагентства инфраструктурных проектов Украины и днепровского аэропорта обсудили с проектной командой группы DCH практические вопросы, решение которых необходимо для старта строительных работ. Речь шла о разработке градостроительной документации и порядка использования бюджетных средств. По итогам встречи было решено обеспечить регулярное проведение подобных совещаний с участием всех вовлеченных в реализацию проекта сторон.

      Напомним, что строительство Международного аэропорта "Днепр" согласно мировой практике будет реализовано в формате частно-государственного партнерства. Работы по созданию новой взлетно-посадочной полосы и других компонентов аэродромного комплекса финансируются государством. Общая сумма госинвестиций в проект оценивается в 3 млрд грн, из которых 1 млрд гривен предусмотрен в недавно принятом Верховной Радой Украины Государственном бюджете-2020. Еще 200 млн грн ВРУ ранее выделила на проведение соответствующих проектных работах. В настоящее время проводится конкурсный отбор проектировщика аэродрома и организации – разработчика ДПТ (детального плана территории). Частный инвестор создания аэровокзального комплекса – группа DCH Александра Ярославского, которая уже имеет успешный опыт строительства, эксплуатации и развития Международного аэропорта "Харьков". Плановый объем инвестиций DCH – $ 70 млн. По заказу частного инвестора ведется работа над проектной документацией для строительства аэровокзалов.

      В Госбюджете-2020 на аэропорт в Днепропетровской области заложили 1 млрд грн. Мы сразу приступили к работе – должны быстро согласовать все технические моменты, чтобы создание терминала и взлетно-посадочной полосы началось вовремя. Строители начнут работать на объекте уже в 2020 году,
      – отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

      К подготовке базовой плановой документации для Международного аэропорта "Днепр" также приступила всемирно известная австрийская консалтинговая компания Airport Consulting Vienna. Эксперты проектной команды DCH и Airport Consulting Vienna готовить информацию для разработки дизайна аэродрома, мастер-плана развития и бизнес-плана на период до 2045 года. Как рассказал Владимир Васильченко, руководитель проекта строительства Международного аэропорта "Днепр" и генеральный директор Международного аэропорта "Харьков": "как и при строительстве харьковского аэропорта, на старте проекта необходимо очень четко понимать, как будет выглядеть аэродромный комплекс, где и как будут расположены конкретные объекты инфраструктуры. И, конечно, оценить динамику бизнес-показателей в долгосрочной перспективе. Я уверен, что в сотрудничестве с Airport Consulting Vienna мы оперативно подготовим необходимые базовые документы".

      Юрий Рубанов, представитель Airport Consulting Vienna, напомнил, что хорошо знаком с текущим состоянием дел в Международном аэропорту "Днепр": "Фактически, передпроєктні исследования мы провели еще в начале 2019 года, когда оценивали возможные варианты строительства и презентовали результаты общине Днепра. Прекрасно, что в конечном итоге был выбран экономически оптимальный сценарий. В Airport Consulting Vienna огромный международный опыт консультационной поддержки инвестиционных проектов в индустрии аэропортов. Мы применим эту нашу глобальную экспертизу в Днепре, чтобы в городе появились очень функциональные и современные "воздушные ворота".

      Юрій Рубанов, представник Airport Consulting Vienna, нагадав, що добре знайомий з поточним станом справ в Міжнародному аеропорту "Дніпро": "Фактично, передпроєктні дослідження ми провели ще на початку 2019 року, коли оцінювали можливі варіанти будівництва та презентували результати громаді Дніпра. Прекрасно, що в кінцевому підсумку був обраний економічно оптимальний сценарій. У Airport Consulting Vienna величезний міжнародний досвід консультаційної підтримки інвестиційних проєктів в індустрії аеропортів. Ми застосуємо цю нашу глобальну експертизу в Дніпрі, щоб в місті з'явилися дуже функціональні і сучасні "повітряні ворота".

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      Теги: Новости Украины Новости Днепра Инвестиции Финансы авиация
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