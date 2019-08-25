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      В Днепре во время игры с детьми загорелся 8-летний мальчик: правоохранители исключают поджог

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / elpais.bo

      На детской площадке в Днепре во время игры загорелся 8-летний Кирилл Яцун. По данным правоохранителей, дети играли с бензином, жидкость вылилась на мальчика – и его одежда вспыхнула. Мальчик вовремя успел раздеться. Сейчас пострадавший в реанимации.

      Предварительно была информация, что дети сами подожгли Кирилла, но правоохранители эту версию отвергают. У ребенка обожжено 35% тела: пострадали голова, плечо, бедра и ноги, сообщила в Facebook волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

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      Уже через неделю мальчик должен был идти в третий класс. Теперь у него впереди ряд операций и реабилитация. Кирилл – единственный сын у матери, отец умер.

      Местные волонтеры призывают не быть равнодушными и объявили сбор средств. А вот причину такого поступка несовершеннолетними и кто за это ответит, теперь будут выяснять правоохранители.

      Накануне в Запорожье 17-летняя девушка получила пулю в лицо. Ее подруга взяла ружье отца и случайно выстрелила в подругу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

      blog_ava
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      Теги: Криминальные новости Новости Украины Дети и несовершеннолетние Криминал Новости Днепра
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