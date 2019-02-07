В Днепре детям раздавали накидки, агитирующие за Януковича: фото
В Днепровском техникуме Патона 6 февраля детям раздавали накидки с надписью спереди "За Януковича" и сзади – "Я выбираю президента". Происходило это прямо посреди урока физкультуры.
"Сегодня С14 пришла в учебное заведение, пообщалась с его дирекцией. Понравилась реакции главы техникума, который сам выступил за уничтожение этих накидок и извинился за этот инцидент", – сообщили члены националистической организации С14.
Читайте также: Что сказал Янукович на пресс-конференции: главные тезисы
Там добавили, что быстро разобрались в ситуации и установили виновных, которые будут наказаны. А агитационные накидки сожгли.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря 2018 , 15:08
КГГА: По столичным улицам ходят 500 психически больных21 октября 2011 , 09:31 9
На праздники дополнительные поезда пустят в Карпаты и Крым5 декабря 2011 , 11:54 2
Мэр одного из украинских городов выступил против платных парковок5 ноября 2018 , 10:41
Бывший вратарь "Карпат" стал игроком "Руха"сегодня , 22:35