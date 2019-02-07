В Днепре детям раздавали накидки, агитирующие за Януковича: фото

В Днепровском техникуме Патона 6 февраля детям раздавали накидки с надписью спереди "За Януковича" и сзади – "Я выбираю президента". Происходило это прямо посреди урока физкультуры.

"Сегодня С14 пришла в учебное заведение, пообщалась с его дирекцией. Понравилась реакции главы техникума, который сам выступил за уничтожение этих накидок и извинился за этот инцидент", – сообщили члены националистической организации С14.

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Там добавили, что быстро разобрались в ситуации и установили виновных, которые будут наказаны. А агитационные накидки сожгли.