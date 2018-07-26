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В Днепре девочка выпала из окна восьмого этажа

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13 летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Днепре
13 летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Днепре / dniprograd.org

13 летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Днепре. Инцидент произошел у 11:30 на улице Запорожское шоссе.

Об этом сообщило издание "Сегодня".

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Отмечается, что девочка получила многочисленные травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации детской областной клинической больницы.

Местные СМИ сообщают, что причина инцидента могла крыться в ссоре с молодым человеком. Якобы из-за конфликта она решила свести счеты с жизнью, но в полиции эту версию не подтверждают.

Есть информация, поступившая от врача, к ним направили девочку, которая выпала из окна восьмого этажа своей квартиры. Девочка 2004 года рождения. Инцидент квалифицировали как несчастный случай. Нет никаких оснований говорить, что это уголовное преступление,
– рассказала пресс-секретарь управления Национальной полиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Теги: Новости Украины Дети Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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