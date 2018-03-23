В Днепре два грузовика застряли в яме посреди дороги: видео "спасения" автомобилей

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 23 марта, на улице Криничная, что в городе Днепр. Из-за ДТП был перекрыт проезд к жилому району Самаривка.

Как сообщают спасатели, два грузовых автомобиля "Scania" и "Mercedes" застряли колесами в яме на проезжей части.

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Пожарным автомобилем с помощью буксировочного троса были вытащены грузовики.

К оказанию помощи были привлечены 5 человек спасателей и 1 пожарно-спасательный автомобиль.

Смотрите видео как в Днепре два грузовика застряли в яме посреди дороги