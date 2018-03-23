В Днепре два грузовика застряли в яме посреди дороги: видео "спасения" автомобилей
Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 23 марта, на улице Криничная, что в городе Днепр. Из-за ДТП был перекрыт проезд к жилому району Самаривка.
Как сообщают спасатели, два грузовых автомобиля "Scania" и "Mercedes" застряли колесами в яме на проезжей части.
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Пожарным автомобилем с помощью буксировочного троса были вытащены грузовики.
К оказанию помощи были привлечены 5 человек спасателей и 1 пожарно-спасательный автомобиль.
Смотрите видео как в Днепре два грузовика застряли в яме посреди дороги
Источник: 24 Канал
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