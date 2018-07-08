В Днепре горел магазин: фото и видео

В ночь на воскресенье, 8 июля, в городе Днепр произошел пожар в магазине. Огнем повреждено торговое оборудование и строительные материалы, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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"8 июля в 03:22, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в магазине на улице Луговской Амур-Нижнеднепровского района города Днепр. По указанному адресу было направлено спасателей государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в середине магазина. Огнем повреждены внутренняя обшивка, торговое оборудование и строительные материалы на площади 50 квадратных метров. В магазине, расположенном рядом, повреждено торговое оборудование, столы и стулья на площади 20 квадратных метров. Общая площадь пожара 70 квадратных метров.



В Днепре загорелся магазин

В 03:48 огонь был локализован и в 04:58 ликвидирован. К ликвидации пожара привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления,

– отмечают спасатели.

Сейчас причина пожара устанавливается правоохранительными органами.