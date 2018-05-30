11:19
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В Днепре горела больница имени Мечникова: один человек в реанимации

151 Читати новину українською
В Днепре горела больница имени Мечникова
В Днепре горела больница имени Мечникова / dp.dsns.gov.ua/

Пожар произошел ночью, 30 мая, в Днепре в коммунальном учреждении "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: На Херсонщине до сих пор тушат масштабный пожар: огнем охвачено 580 га леса

Горели мебель в пустой палате №3 на площади 30м2 на 7-м этаже хирургического отделения для больных чернобыльского контингента. В результате пожара, из соседней палаты, спасена и пострадал пациентка 1956 года, которая с предварительным диагнозом отравление продуктами горения переведена в реанимационное отделение,
– рассказывают в полции.

Во время пожара с 6-го, 7-го, 8-го этажей были выведены на свежий воздух 92 человека. Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.


В Днепре горела больница имени Мечникова


 Один человек в реанимации

Теги: Новости Украины Пожар Новости Днепра ГСЧС
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Застрелили Аркадия Бабченко: подробности убийства журналиста и почему это важно
сегодня, 11:18 Застрелили Аркадия Бабченко: подробности убийства журналиста и почему это важно
Євгенія Мазур 2016
Близорукость россиян: как система пустила под нож всех, у кого особое мнение
сегодня, 11:00 Близорукость россиян: как система пустила под нож всех, у кого особое мнение
47
Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
сегодня, 09:22 Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
1376
Аркадий Бабченко, без сомнения, убит российскими спецслужбами
сегодня, 09:19 Аркадий Бабченко, без сомнения, убит российскими спецслужбами
Юрій Бутусов 670
Турция скрутила Россию в трубу
сегодня, 08:42 Турция скрутила Россию в трубу
Злой Одессит 2516
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук