Пожар произошел ночью, 30 мая, в Днепре в коммунальном учреждении "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Горели мебель в пустой палате №3 на площади 30м2 на 7-м этаже хирургического отделения для больных чернобыльского контингента. В результате пожара, из соседней палаты, спасена и пострадал пациентка 1956 года, которая с предварительным диагнозом отравление продуктами горения переведена в реанимационное отделение,

– рассказывают в полции.

Во время пожара с 6-го, 7-го, 8-го этажей были выведены на свежий воздух 92 человека. Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.



В Днепре горела больница имени Мечникова



Один человек в реанимации