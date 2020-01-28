В Днепре горела ветклиника: десятки животных погибли
В Днепре пожарные спасали животных из горящей ветеринарной больницы.
О пожаре сообщили в 3:59, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в подвале двухэтажного дома. Пламя успело повредить мебель, стеллажи, а также клетки для животных. Пожар удалось локализовать в 4:43, а потушить – в 5:23.
В Днепре горела ветклиника / Фото: ГСЧС
Пожарным удалось спасти из огня 5 котиков и 2 щенков, но в пожаре погибли около 100 крыс и мышей. Пострадавших среди людей нет.
Пожарные спасли 5 котиков и 2 щенков / Фото: ГСЧС
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