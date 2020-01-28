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      В Днепре горела ветклиника: десятки животных погибли

      61 Читати новину українською
      В Днепре горела ветклиника / dp.dsns.gov.ua

      В Днепре пожарные спасали животных из горящей ветеринарной больницы.

      О пожаре сообщили в 3:59, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      Спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в подвале двухэтажного дома. Пламя успело повредить мебель, стеллажи, а также клетки для животных. Пожар удалось локализовать в 4:43, а потушить – в 5:23.

      пожежа Дніпро ветклініка
      В Днепре горела ветклиника / Фото: ГСЧС

      Пожарным удалось спасти из огня 5 котиков и 2 щенков, но в пожаре погибли около 100 крыс и мышей. Пострадавших среди людей нет.

      ДСНС пожежа Дніпро
      Пожарные спасли 5 котиков и 2 щенков / Фото: ГСЧС

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: ГСЧС Пожар Криминальные новости Новости Днепра
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