В Днепре горели склады: огонь успел уничтожить тонны гречки

В поселке Соленое, что на Днепропетровщине, 21 мая занялись склады с гречкой. Пожарные боролись с огнем целый день и под вечер таки потушили.

Сначала вспыхнул склад с крупами, далее огонь перекинулся на склад с поролоном. Пожар быстро распространился на три тысячи квадратных метров, сообщает ГСЧС.

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Возгорание тушили полсотни спасателей. Обошлось без пострадавших. Однако огонь успел уничтожить тонны гречки и производственное оборудование. Предполагают, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности или же короткое замыкание электропроводки.

На предприятии расположено два производства, одно из них по переработке сельскохозяйственной продукции, а другое наиболее опасное – по изготовлению поролона. Основные усилия наших подразделений были направлены на локализацию этого пожара и недопущения распространения пожара на предприятие по изготовлению поролона,

– отметил заместитель начальника управления ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.



Пожар на складах в Днепре Пожар на складах в Днепре

Видео: начальник управления ГСЧС в Днепропетровской области о пожаре