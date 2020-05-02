14:30
2 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      В Днепре грузовик сбил двоих мужчин на пешеходном переходе: видео наезда

      - Читати новину українською
      В Днепре грузовик сбил двух мужчин на переходе: видео
      В Днепре грузовик сбил двоих мужчин на пешеходном переходе / dp.informator.ua

      На Донецком шоссе в Днепре, 2 мая, грузовик сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Одного из них забрала скорая помощь, другой получил легкие травмы, поэтому от госпитализации отказался.

      Грузовик MAN ехал по Донецкому шоссе в крайней левой полосе, сообщает "Информатор".

      Читайте также Серьезное ДТП в Обухове: есть погибший, пострадавшие: видео

      В это время двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу,
      – говорится в сообщении.

      Машины, которые ехали в правом и среднем рядах остановились, чтобы пропустить пешеходов. Однако водитель грузовика решил продолжить движение. Пешеходы заметили авто поздно, чтобы отскочить в сторону.

      В результате наезда один мужчина получил легкие травмы и отказался от госпитализации. Другого – с места аварии забрала скорая помощь.

      Наезд грузовика на людей на пешеходном переходе: смотрите видео

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Постраждалі Аварии и ДТП Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко