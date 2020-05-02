В Днепре грузовик сбил двоих мужчин на пешеходном переходе: видео наезда

На Донецком шоссе в Днепре, 2 мая, грузовик сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Одного из них забрала скорая помощь, другой получил легкие травмы, поэтому от госпитализации отказался.

Грузовик MAN ехал по Донецкому шоссе в крайней левой полосе, сообщает "Информатор".

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В это время двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу,

– говорится в сообщении.

Машины, которые ехали в правом и среднем рядах остановились, чтобы пропустить пешеходов. Однако водитель грузовика решил продолжить движение. Пешеходы заметили авто поздно, чтобы отскочить в сторону.

В результате наезда один мужчина получил легкие травмы и отказался от госпитализации. Другого – с места аварии забрала скорая помощь.

Наезд грузовика на людей на пешеходном переходе: смотрите видео