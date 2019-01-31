В Днепре идет кинофестиваль под протекцией УПЦ МП: активисты требуют остановить "русский мир"

В Днепре активисты пикетировали здание областной филармонии, где 31 января открылся 10-й фестиваль документальных фильмов "Международная киноассамблея на Днепре-2019". Предыдущие такие фестивали славились российской пропагандой, на этот раз мероприятие "благословил" руководитель местной епархии УПЦ МП Ириней.

Протестующие также вспомнили об украинцах, незаконно заключенных Россией, сообщает "Радио Свобода".

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В частности, таким образом они хотели напомнить международному режиссерскому сообществу о пленника Кремля украинском режиссере Олеге Сенцове и о взятых в плен украинских моряках.

В руках активисты держали плакаты с соответствующими надписями: "Требуем заявление от фестиваля к российской власти об освобождении украинских политзаключенных" и "На Каннском кинофестивале призвали освободить Сенцова. Почему молчит "Киноассамблея?".

Известно, что предыдущие фестивали имели пророссийский характер и несли пропаганду "русского мира". Мы не можем допустить, чтобы в нашей стране пропагандировали "русский мир",

– сказала организатор акции Людмила Шамрай.

Издание отмечает, что один из организаторов фестиваля, священник УПЦ МП Игорь Собко заявил, что "каждый человек имеет право на выражение своего мнения". Он отметил, что все представленные на фестивале фильмы пересмотрел лично.

"Это хорошее, настоящее, документальное кино. А еще – духовно-моральное кино", – цитирует издание его слова.

Украинская православная церковь Московского патриархата будет иметь такое название еще недолго – 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, который обязывает УПЦ МП в течение трех месяцев, указать в ее названии принадлежность к РПЦ. Впоследствии этот закон подписали спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко. Если в УПЦ МП этого не сделают, то ей придется платить налоги.

О каком фестивале идет речь?

10-й фестиваль документальных фильмов "Международная киноассамблея на Днепре-2019" стартовал 31 января и продлится в Днепре три дня. В программе заявлено более 20 картин режиссеров из России, Украины, Беларуси, Сербии, Грузии, Армении. В программе фестиваля как страна-производитель одного из фильмов ("Точка опоры Николая Доненко", режиссер – Елена Сергеева) указан Крым.