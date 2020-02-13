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      В Днепре из снега слепили авто патрульных: из-за чрезмерной схожести приехала полиция – фото

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      Снежная копия патрульного автомобиля / Інформатор

      В Днепре неизвестные слепили из снега патрульный автомобиль. Произведение разрисовали баллончиками, чтобы сделать еще более подобным оригиналу. Похоже, кто-то действительно спутал снежную версию с настоящим авто, так как правоохранителям поступил вызов.

      Неизвестная девушка позвонила в полицию и заявила: на улице Холодильной стоит заброшенный служебный автомобиль полиции. Более того – он весь покрыт снегом.

      С чем еще сталкиваются полицейские: "Он бросил меня, а я – его вещи": в центре Киева девушка выкинула из окна имущество бывшего

      Правоохранители сразу выехали по вызову, но служебной машины на месте не нашли, передает "Информатор".


      "Автомобиль" его создатели пытались сделать похожим на оригинал/ фото "Информатор"

      На месте их ждала лишь изящная снежная копия Totota Prius. Ни девушки, которая позвонила в полицию, ни "скульпторов" на месте не было. Единственное, что осталось полицейским – сообщить о фальшивом вызове и продолжить патрулирование.


      "Снежный патруль"/ фото "Информатор"

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Полиция Новости Днепра Новости Украины
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