В Днепре из снега слепили авто патрульных: из-за чрезмерной схожести приехала полиция – фото

В Днепре неизвестные слепили из снега патрульный автомобиль. Произведение разрисовали баллончиками, чтобы сделать еще более подобным оригиналу. Похоже, кто-то действительно спутал снежную версию с настоящим авто, так как правоохранителям поступил вызов.

Неизвестная девушка позвонила в полицию и заявила: на улице Холодильной стоит заброшенный служебный автомобиль полиции. Более того – он весь покрыт снегом.

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Правоохранители сразу выехали по вызову, но служебной машины на месте не нашли, передает "Информатор".



"Автомобиль" его создатели пытались сделать похожим на оригинал/ фото "Информатор"

На месте их ждала лишь изящная снежная копия Totota Prius. Ни девушки, которая позвонила в полицию, ни "скульпторов" на месте не было. Единственное, что осталось полицейским – сообщить о фальшивом вызове и продолжить патрулирование.



"Снежный патруль"/ фото "Информатор"