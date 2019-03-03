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      "Что дальше? Дальше будут люди?": в Днепре жестоко замучили животное (фото 18+)

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      Живодер в прямом смысле замучил животное
      Живодер в прямом смысле замучил животное / poradu.pp.ua

      В центре Днепра возле детской площадки нашли изувеченного кота, которому отрубили конечности. Полиция отказалась регистрировать заявление об инциденте.

      О вопиющем случае сообщили приюту для животных "Друг". Он и распространил информацию у себя в Facebook (Предупреждаем! Слабонервным по ссылке не переходить! Фото по ссылке не заблюренные!).

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      "Я очень надеюсь, что этот бедный кот был мертв, когда ему вырвали все четыре лапы. Что дальше? Дальше будут люди? Дети?.. Не хочу вдаваться в подробности, но это сделал больной человек. Отрубленные лапки кота были аккуратно сложены рядом с трупом. На обозрение. Полиция приехала и заявление не приняла. Ждем более серьезных трупов, чем просто бедный кот... Родина. Украина. Днепр", – отметили в заметке.


      Отрубленные лапы лежали рядом с трупом


      Полиция не приняла заявление об инциденте


      Где сейчас живодер – неизвестно

      То, что полиция не приняла заявление об издевательствах над животным, вызывает удивление. Ведь еще в августе 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

      Соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс:

      • издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы сроком до 3 лет;
      • эти же действия, совершенные с особой жестокостью, или если такие действия привели к увечью или гибели животного, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет;
      • такие же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

      Ранее издевательства над животными карались штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом до 6 месяцев.

      Добавим, что также в Кодексе об административных правонарушениях усилили ответственность за жестокое обращение с животными и предусмотрен штраф в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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