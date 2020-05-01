В Днепре мальчик застрял между бетонными плитами заброшенной школы: как его спасали – фото

Спасатели в Днепропетровской области освободили парня, который застрял между стеной и лестницей заброшенной школы. На это им понадобилось 20 минут.

Інцидент трапився 1 травня у місті Первомайський, що у Дніпропетровській області, повідомили у фейсбуці ДСНС.

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О 12:06 на номер 101 надійшло повідомлення про те, що 10-річна дитина застрягла між цегляною стіною та бетонними сходами покинутої школи,

– йдеться у повідомленні.

Коли рятувальники прибули на місце, то виявили хлопчика, затиснутого між конструкціями будівлі. Він не міг самостійно звільнитись.

Співробітники ДСНС спершу заспокоїли його. А згодом взялися звільняти його з пастки. Рятувальна операція тривала 20 хвилин.



У Дніпрі хлопчик застряг між бетонними / Фейсбук ДСНС

Як дитина опинилася в такій ситуації, рятувальники не розповіли.