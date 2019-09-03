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      В Днепре мать посадила на цепь своего взрослого сына

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      Мать держала на цепи своего сына
      Мать держала на цепи своего сына / www.goodfon.com

      Семья мужчины с инвалидностью удерживала его на цепи и каждый месяц отбирала пенсию.

      3-го сентября соседи семьи обратились в полицию с подозрениями в отношении матери потерпевшего, об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

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      По предварительной информации, семья хотела обогатиться за счет пенсии мужчины, держа его в заключении.

      На месте инцидента работали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульная полиция.

      Правоохранители хотят открыть уголовное производство о незаконном лишении свободы.


      В Днепре мать мужчины с инвалидностью держала его на привязи для присвоения пенсии

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      Теги: Криминальные новости Новости Днепра Криминал
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