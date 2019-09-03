В Днепре мать посадила на цепь своего взрослого сына
Семья мужчины с инвалидностью удерживала его на цепи и каждый месяц отбирала пенсию.
3-го сентября соседи семьи обратились в полицию с подозрениями в отношении матери потерпевшего, об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
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По предварительной информации, семья хотела обогатиться за счет пенсии мужчины, держа его в заключении.
На месте инцидента работали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульная полиция.
Правоохранители хотят открыть уголовное производство о незаконном лишении свободы.
В Днепре мать мужчины с инвалидностью держала его на привязи для присвоения пенсии
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