В Днепре мать посадила на цепь своего взрослого сына

Семья мужчины с инвалидностью удерживала его на цепи и каждый месяц отбирала пенсию.

3-го сентября соседи семьи обратились в полицию с подозрениями в отношении матери потерпевшего, об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

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По предварительной информации, семья хотела обогатиться за счет пенсии мужчины, держа его в заключении.

На месте инцидента работали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульная полиция.

Правоохранители хотят открыть уголовное производство о незаконном лишении свободы.



В Днепре мать мужчины с инвалидностью держала его на привязи для присвоения пенсии