В Днепре мужчина до смерти забил знакомого, замотал в ковер и оставил возле подвала
Во время ссоры 22-летний парень одел боксерские перчатки и начал бить своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, он попросил помощи у своего друга.
Убийца вместе с сообщником выключил во всем подъезде свет, чтобы камеры видеонаблюдения их не зафиксировали. Как рассказали в полиции Днепропетровщины, тело в ковре возле дома обнаружили местные жители.
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Оказалось, что 22-летний хозяин квартиры забил своего гостя во время ссоры.
На месте инцидента работали правоохранители с кинологами. Им удалось быстро найти причастных и вещественные доказательства их вины.
Тело преступники оставили прямо у дома / фото: полиции Днепропетровщины