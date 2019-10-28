В Днепре мужчина до смерти забил знакомого, замотал в ковер и оставил возле подвала

Во время ссоры 22-летний парень одел боксерские перчатки и начал бить своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, он попросил помощи у своего друга.

Убийца вместе с сообщником выключил во всем подъезде свет, чтобы камеры видеонаблюдения их не зафиксировали. Как рассказали в полиции Днепропетровщины, тело в ковре возле дома обнаружили местные жители.

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Оказалось, что 22-летний хозяин квартиры забил своего гостя во время ссоры.

На месте инцидента работали правоохранители с кинологами. Им удалось быстро найти причастных и вещественные доказательства их вины.



Тело преступники оставили прямо у дома / фото: полиции Днепропетровщины