В Днепре мужчина похищал детей для съемок в порно
В Днепре пенсионер похищал детей и снимал с ними порно. За несколько лет его жертвами стали 17 несовершеннолетних. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
60-летний мужчина подыскивал детей, которых вывозил в безлюдные места, сообщает полиция Днепровской области.
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Злоумышленник принуждал детей к разврату и фотографировал их. Также он отбирал у несовершеннолетних ценные вещи.
Во время очередного нападения на ребенка преступника задержали. Во время обыска его дома, правоохранители нашли флешки с детской порнографией.
Место обыска / Фото: Нацполиция
Задержанному грозит до 12 лет заключения.