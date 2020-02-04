В Днепре мужчина похищал детей для съемок в порно

В Днепре пенсионер похищал детей и снимал с ними порно. За несколько лет его жертвами стали 17 несовершеннолетних. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

60-летний мужчина подыскивал детей, которых вывозил в безлюдные места, сообщает полиция Днепровской области.

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Злоумышленник принуждал детей к разврату и фотографировал их. Также он отбирал у несовершеннолетних ценные вещи.

Во время очередного нападения на ребенка преступника задержали. Во время обыска его дома, правоохранители нашли флешки с детской порнографией.



Место обыска / Фото: Нацполиция

Задержанному грозит до 12 лет заключения.