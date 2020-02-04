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      В Днепре мужчина похищал детей для съемок в порно

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      Днепрянин похищал детей и снимал их в порно / golos.ua

      В Днепре пенсионер похищал детей и снимал с ними порно. За несколько лет его жертвами стали 17 несовершеннолетних. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

      60-летний мужчина подыскивал детей, которых вывозил в безлюдные места, сообщает полиция Днепровской области.

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      Злоумышленник принуждал детей к разврату и фотографировал их. Также он отбирал у несовершеннолетних ценные вещи.

      Во время очередного нападения на ребенка преступника задержали. Во время обыска его дома, правоохранители нашли флешки с детской порнографией.

      Місце обшуку
      Место обыска / Фото: Нацполиция

      Задержанному грозит до 12 лет заключения.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Изнасилование Новости Днепра Криминал
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