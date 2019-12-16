В Днепре мужчина расчленил тело собутыльника и выбросил его в колодец

Между мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них нанес другому не менее шести ударов деревянной ножкой от стула по голове. От полученных травм пострадавший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил тело и выбросил в технический колодец.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года в городе Днепр, информирует прокуратура Днепропетровской области.

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Бывший заключенный навеселе во время ссоры со своим товарищем нанес ему шесть ударов ножкой от стула. Чтобы скрыть следы, 33-летний житель расчленил тело товарища и выбросил его в водоем и технический колодец в городе Днепр.

Кроме того, после убийства злоумышленник украл у потерпевшего барсетку, стоимостью около 250 грн.

33-летнего гражданина суд признал виновным в совершении уголовных преступлений. Свою вину преступник признал полностью. Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы.