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      В Днепре мужчина умер прямо в машине патрульных: фото и детали

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      Мужчина умер в авто полиции / lexltd.com.ua

      В Днепре 14 апреля задержанный злоумышленник умер прямо в автомобиле патрульной полиции. Смерть наступила уже через 10 минут после задержания и надевания наручников на мужчину.

      По этому инциденту открыто дело по статье о вероятном превышении власти патрульными. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

      Интересно В Одесской области избили полицейского после его замечания об отсутствии масок

      Инцидент случился в Днепре 14 апреля 2020 года. Мужчина около 17 часов вызвал полицию, поскольку брат начал избивать их отца.

      Когда правоохранители прибыли на место вызова, злоумышленник начал убегать. Его задержали во дворе соседнего дома. Тогда на него надели наручники и посадили в авто полиции.

      Мужчина вел себя агрессивно, а уже через 10 минут перестал подавать признаки жизни. Патрульные вместе с медиками, которые приехали на место инцидента, оказывали ему первую медицинскую помощь, но спасти мужчину не удалось.

      К слову, если суд решит, что правоохранители действительно превысили полномочия, им может грозить от 7 до 10 лет за решеткой.


      Мужчина умер в авто патрульной полиции / фото: ГБР

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Жертвы Полиция Новости Днепра
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