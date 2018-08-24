В Днепре мужчина выпрыгнул из окна в свой день рождения

23 августа в Днепре мужчина в свой день рождения выпрыгнул из окна седьмого этажа дома.

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

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Инцидент произошел 24 августа на проспекте Александра Поля. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели, что мужчина лежал на земле без признаков жизни.

Мужчина 23.08.1964 года рождения выпрыгнул с балкона седьмого этажа. Полицейскими была вызвана карета скорой помощи. Также пытались оказать первую медицинскую помощь. Кроме того, на место происшествия вызвали СОГ (следственно-оперативную группу – ред.),

– отметили в полиции.

По словам детей погибшего, у мужчины ранее была попытка совершить самоубийство. Кроме этого стало известно, что он работал водителем-охраником в охранной фирме.