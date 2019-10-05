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      В Днепре на больших складах произошел масштабный пожар: фото, видео

      17 Читати новину українською
      Пожар на складах в Днепре
      Пожар на складах в Днепре / ГСЧС

      Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 4 октября. Склады расположены в жилом массиве Сокол и занимают площадь 2 тысяч квадратных метров. В них хранились продукты.

      Огонь охватил также офисные помещения, а дым от пожара заполнил весь район. Внутри двухэтажного здания были слышны взрывы, сообщили чрезвычайники Днепропетровщины.

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      К борьбе с огнем были привлечены 60 спасателей и 15 единиц техники. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

      Пожежа у Дніпрі
      Пожар перекинулся на офисные помещения / Фото ДСНС

      Пожарные локализовали пожар в 00:28, а в 1:15 спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.

      Пожежа у Донецьку
      Возгорание ликвидировали 10 отделений спасателей / Фото ДСНС

      Издание "Информатор" добавляет, что пожар уничтожил большую часть здания и нанес значительный материальный ущерб. Что именно стало причиной возгорания, будут выяснять правоохранители.

      пожежа у Дніпрі
      Огонь нанес большой ущерб / Фото Информатор

      Смотрите короткое видео с места инцидента:

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      4 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: ГСЧС Новости Днепра Пожар Новости Украины
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