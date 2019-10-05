В Днепре на больших складах произошел масштабный пожар: фото, видео

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 4 октября. Склады расположены в жилом массиве Сокол и занимают площадь 2 тысяч квадратных метров. В них хранились продукты.

Огонь охватил также офисные помещения, а дым от пожара заполнил весь район. Внутри двухэтажного здания были слышны взрывы, сообщили чрезвычайники Днепропетровщины.

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К борьбе с огнем были привлечены 60 спасателей и 15 единиц техники. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.



Пожар перекинулся на офисные помещения / Фото ДСНС

Пожарные локализовали пожар в 00:28, а в 1:15 спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.



Возгорание ликвидировали 10 отделений спасателей / Фото ДСНС

Издание "Информатор" добавляет, что пожар уничтожил большую часть здания и нанес значительный материальный ущерб. Что именно стало причиной возгорания, будут выяснять правоохранители.



Огонь нанес большой ущерб / Фото Информатор

Смотрите короткое видео с места инцидента: